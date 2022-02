Fora da agenda, Papa Francisco vai à embaixada da Rússia no Vaticano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Embaixada da Rússia no Vaticano recebeu a visita do Papa Francisco nesta sexta-feira (25). O Pontífice pediu “o caminho da paz” e manifestou sua preocupação sobre os bombardeios e a guerra na Ucrânia, que, em um dia, já matou 137 pessoas e deixou 316 feridos.

A visita não constava na agenda do dia do Papa e durou cerca de meia hora. Francisco e o embaixador russo, Alexander Avdeev, debateram a possibilidade de negociações entre todas as partes no conflito, mas o russo deixou claro que isso é “improvável”, segundo o Vatican News. O Papa convidou católicos e não-católicos a fazer na próxima quarta-feira (2 de março) “um dia de jejum pela paz”.