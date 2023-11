Flora Gil recebe o Prêmio Mulher do Ano e cita divórcio de Preta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Um prêmio que eu não entendi direito”, repetiu Flora Gil algumas vezes durante o discurso que fez ao ganhar o Prêmio Mulher do Ano, nesta quinta-feira, 16, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O título foi entregue em um jantar beneficente, no Fairmont Hotel Copacabana, promovido pelo 15º Ofício de Notas. Ele foi concedido pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil-RJ (OAB-RJ), Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Sony Music, União Brasileira de Compositores (UBC) e RioSolidário.

Para uma plateia de família e amigos, como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Jorge Ben Jor, Bela Gil, Preta Gil, Carolina Dieckmann, entre outros, Flora agradeceu a presença de todos e, ao falar sobre a família, não deixou de fora o divórcio de Preta. “E aí vem a Preta, vem isso, vem aquilo. Teve a traição do Rodrigo”. Ela foi interrompida por muitas risadas e a cantora citada também não deixou de se pronunciar. “Já que ela tocou nesse assunto, eu queria dizer que eu lavrei o meu divórcio no 15º Cartório”, comemorou, sendo muito aplaudida pelos presentes.