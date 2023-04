Filhos de Manoel Soares são hostilizados em frente à escola

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Manoel Soares fez um desabafo durante o Encontro desta sexta-feira, 14, enquanto se debatia sobre o vazamento das fotos do inquérito de Marília Mendonça. O apresentador comentou um episódio que viveu nesta manhã com relação aos filhos. “Esse é um comportamento que está definindo a lógica das redes sociais. Confesso pra você que eu estou sofrendo muito com isso, você também deve estar vivendo um pouco disso. Meus filhos foram hostilizados hoje na frente do colégio por culpa de notícias falsas e são duas crianças autistas. A gente vive isso cotidianamente”, disse ele. Poeta, entretanto, o ignorou, sem fazer qualquer comentário do assunto levantado pelo colega.

Manoel Soares comentando sobre os filhos dele terem sido hostilizados hoje de manhã indo pra escola devido as notícias que circulam nas redes sociais sobre o pai, etc… Patrícia nem comentou. Voltou pro assunto anterior. #Encontro — Rene Silva (@eurenesilva) April 14, 2023

Manoel no encontro diz que hoje de manhã os filhos foram hostilizados em frente à escola por notícias falsas da internet. #Encontro pic.twitter.com/xqLIC7kFhy — Brenno De Moura  (@mbrenno_) April 14, 2023

Patrícia Poeta simplesmente ignorando e cortando a fala do Manoel sobre os filhos terem sido hostilizados. Cena ridícula. — Bruna Cândido (@BrunaBarcan) April 14, 2023