Filhos de Madonna e Guy Ritchie impressionam pela semelhança aos pais

Firme na carreira de modelo e nas caras e poses hereditariamente feitas para dar o que falar, Lourdes Leon, a Lola, 25 anos, filha mais velha de Madonna, foi estrela do desfile unissex da estilista Marine Serre na Semana de Moda Masculina de Paris. Passarela encerrada, Lourdes posou nos camarins com o irmão Rocco, 21, artista plástico que recentemente inaugurou em Londres sua primeira exposição. O detalhe que varreu as redes, mais até do que o figurino muito à vontade dela e o todo arrumadinho dele, foi a replicação da imagem dos pais. Tirando a cabeleira — preta em uma, platinada na outra —, Lourdes está a exata cara de Madonna, enquanto Rocco é uma cópia do cineasta inglês Guy Ritchie.

Publicado em VEJA de 6 de julho de 2022, edição nº 2796