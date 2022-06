Filho de Rita Lee faz show celebrando recuperação da mãe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Está tudo em casa. Coube a Beto Lee, 45 anos, revisitar o vastíssimo repertório da mãe, Rita Lee, para montar o show CeLEEbration – passando por hits como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma. Em conversa com VEJA, ele conta que tudo foi deliberado em comum acordo com Rita e o pai, Roberto de Carvalho. “Demorei para fazer esse show, porque não tinha todo o entendimento do que esse repertório representa, de uma artista que calhou de ser minha mãe! Alguns shows e discos depois, acho que já tenho como desempenhar essa função. Chegou a hora! Meus pais opinaram muito no repertório. As músicas continuam atuais, minha mãe sempre reivindicou pela independência feminina. Desbravou uma selva com tesourinha de cutícula”, diz.

Sobre a saúde de Rita, curada após passar por um tratamento de câncer no pulmão, o músico diz que está tudo sob controle. E é capaz até que ela vá vê-lo no palco – o show estreia nesta quarta-feira, 15, no Teatro Liberdade, em São Paulo. “Ela está recuperada, está ótima. Depois de toda essa provação que passou, está de cabeça erguida. O show é uma celebração em vida, pela sua vitória; não é um tributo, porque não acabou”, diz, animado.

Beto também comenta sobre a atual polêmica de cachês milionários em shows de prefeituras do interior do país – assunto que predomina no meio musical. “É estranha essa incompatibilidade num país tão desigual e pobre como o Brasil. É complicado também pela falta de informação, as pessoas falam sem saber o que significa a Lei Rouanet. A gente, por exemplo, cobra um cachê bem honesto”, diz.