Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe

Executivo de comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios no esporte, Joaquim Lo Prete, 27 anos, filho da apresentadora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete, 59, com o também jornalista Melchiades Filho, 56, é o novo gerente nacional da Absolut Sport, agência especializada em experiências esportivas, parceira da Conmebol. Em conversa com a coluna GENTE, ele destaca sua fonte de inspiração e os desafios da rotina, tanto própria, quanto da família. “Puxei a questão do futebol mais do meu pai do que da minha mãe. Meus pais são jornalistas, mas ele foi editor de esporte por muitos anos, então brinco, e nem é tanto brincadeira, que cresci dentro de uma redação de jornal, na editoria de esporte. Com 12 anos, queria ser jornalista esportivo, fazer parte daquela indústria. Mas com o tempo, vi que minha vontade era atuar de forma mais ampla”, diz ele, que tem uma irmã, Antonia, 20.

Formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Joaquim trabalhou por seis anos no marketing do São Paulo e, desde 2022, estava na Socios.com, empresa criadora dos Fan Tokens e que mantém vínculo com clubes gigantes do futebol mundial, como Arsenal, PSG e Barcelona. Pela demanda do trabalho ser mais intensa aos finais de semana, Joaquim se espelha na rotina da mãe, que apresenta telejornal diário às madrugadas. “A casa é um pouco amaldiçoada, porque jornalista não tem horário para começar e parar de trabalhar. O esporte também se confunde nisso, porque o coração do teu trabalho está ali acontecendo no fim de semana. Acabo faltando churrasco de família, mas estão acostumadas, porque meus pais já faltaram um monte. Os horários da Renata são assustadores, mais do que o horário que ela chega, fico com o horário que ela acorda. Ela chega em casa às 3h da manhã, às 9h está no telefone apurando. E ela consegue, porque trabalha com o que gosta. Isso foi algo que sempre me inspirei”.