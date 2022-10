Filho de Leonardo leva bronca de madrasta por criticar Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Guilherme veio a público criticar o pai, o cantor Leonardo, que esteve entre os sertanejos que se encontraram com Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira, 17. Em seguida, foi a vez da mulher do cantor, Poliana Rocha, chamar a atenção do jovem. Com um detalhe peculiar: ressaltou que Leonardo pagou pensão, como se isso fosse um elogio – e não uma obrigação de pai. “A que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite seu pai e a sua escolha (livre arbítrio). Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai, pagou pensão até os seus 18 anos corretamente, viagens e tudo o que você precisou”, diz a mulher, irritada com a livre decisão de João em se posicionar politicamente. Depois ainda fez um post no feed ressaltando que se faça uso da “inteligência e não da falta de educação”, sem citar o real destinatário da indireta. A decisão, claro, foi bastante criticada nas redes.