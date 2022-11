Filho de Julio Iglesias causa espanto ao apresentar namorada brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor espanhol Julio José Iglesias Jr, 49 anos, filho de Julio Iglesias, causou polêmica pela forma que escolheu apresentar a nova namorada, Vivi Di Domenico. A modelo, de 33 anos, tem origem brasileira, nasceu no Paraná e foi radicada no México. Durante a festa da joalheria Ghost, em Madrid, na semana passada, 17, Vivi apareceu escondida sob um tecido prateado, com caracterização de um fantasma, antes de ser “revelada” pelo namorado. Depois que ele retirou a “fantasia”, a modelo surgiu sorridente para os fotógrafos, o beijou e não se incomodou com a inusitada dinâmica da apresentação.

A atitude de Julio , contudo, não foi aprovada pela imprensa local, que o acusou de tratar Vivi como um objeto, e descreveu o momento como “surreal”, “degradante” e “indigno”. Também, nas redes sociais, os internautas não gostaram e o chamaram de machista. O modo de apresentar Vivi pode ter sido pensado como uma ação publicitária. Já que o evento em questão foi organizado pela grife Ghost, que significa “fantasma” em inglês. Julio já foi casado com Charisse Verhaert, com quem teve uma relação de 18 anos. Eles se divorciaram no início do ano passado.

Apresentação da nova namorada do filho do Júlio Iglesias, como se fosse um novo modelo automóvel no salão de Genebra, muito bem. Que #classe pic.twitter.com/sr6l1kwt7E — Nuno Rebelo (@RebeloNuno) November 20, 2022

Julio José Iglesias presenta así a su nueva novia Como el que se compra un Ferrari y va al concesionario a recogerlo Eh eh, mirad lo que me he comprado pic.twitter.com/oulE2UGY7m — sigueme y te sigo (@siguemey_tesi) November 18, 2022

