Filho de Faustão: ‘Meu pai é um touro’

Momentos antes do pai ser internado às pressão, nesta quarta-feira, 20, o filho de Faustão, João Guilherme Silva, deu uma entrevista ao podcast Inteligência LDTA, na qual falou sobre o estado de saúde do apresentador. “As pessoas não sabem (como funciona o transplante no país), a desinformação é muito séria sobre isso, a desinformação permite besteiras. O SUS é muito sério sobre transplante de órgãos, não existe isso de comprar (órgãos). Não existe isso. Meu pai é um cara muito correto, tenho certeza de que ele jamais faria algo do tipo. (…) Ele vai tomar imunossupressores pelo resto da vida. Ele é um touro, muito forte. Esse é um momento da parte da conscientização, até porque hoje as fakenews dominam”.

