Faustão volta a ser internado às pressas em São Paulo

Após passar por um transplante de coração em 27 de agosto, Fausto Silva voltou a ser internado nesta quarta-feira, 20, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador recebeu alta recentemente e chegou a gravar um vídeo agradecendo a corrente de orações que recebeu. A coluna entrou em contato com o hospital, que informou não ter maiores informações para passar a respeito até o momento. Luciana Cardoso, mulher do apresentador, não atendeu as ligações. Segundo o site Notícias da TV, Faustão está com “problemas pós-operatórios relacionados à quantidade de potássio no organismo”.

O potássio é importante para o bom funcionamento das células e auxilia na contração muscular. Sua falta pode causar cãibras e dores musculares. Além disso, ele é responsável também pela síntese de proteínas, contribuindo para acelerar o crescimento muscular. Em excesso, provoca ritmos cardíacos anormais, o que é um risco para casos como o do apresentador.

Horas antes, João Guilherme Silva, filho de Faustão, deu uma entrevista a um podcast em que falou da saúde e recuperação do pai. “As pessoas não sabem (como funciona o transplante no país), a desinformação é muito séria sobre isso, a desinformação permite besteiras. O SUS é muito sério sobre transplante de órgãos, não existe isso de comprar (órgãos). Não existe isso. Meu pai é um cara muito correto, tenho certeza de que ele jamais faria algo do tipo. (…) Ele vai tomar imunossupressores pelo resto da vida. Ele é um touro, muito forte. Esse é um momento da parte da conscientização, até porque hoje as fakenews dominam”.

A nota será atualizada assim que forem divulgadas maiores informações.

