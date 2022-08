Filho de Abílio Diniz, João Paulo Diniz morre aos 58 anos no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, um dos empresários mais influentes do Brasil, morreu neste domingo, 31, aos 58 anos, no Rio de Janeiro. João Paulo fez parte do Grupo Pão de Açúcar na década de 1990, e era sócio de restaurantes em São Paulo e academias de ginástica. “A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil”, comunicou a assessoria de imprensa da família.

Triatleta amador e apaixonado por esportes, o executivo tinha saído para correr neste domingo, voltou e foi encontrado já sem sinais vitais pela família no banheiro de casa, em Paraty, onde tinha uma casa num condomínio na Praia de Laranjeiras. A suspeita é de infarto fulminante.

No ano de 2001, João Paulo sofreu um acidente aéreo. Em uma viagem no litoral de São Paulo, o helicóptero no qual estava o empresário caiu. Na ocasião, o piloto da aeronave e a então namorada de João Paulo, a modelo Fernanda Vogel vieram a óbito. Ele e o copiloto do helicóptero sobreviveram, após nadarem dois quilômetros até a praia.

Há quatro dias, João Paulo chegou a comemorar nas redes sociais o lançamento da SIGA Latim America, uma expansão continental da SIGA (Sport Integrity Global Alliance), coalizão mundial em integridade no esporte. A nova organização conta com o apoio do Pacto Pelo Esporte, do qual ele era presidente, com objetivo de promover práticas de transparência, integridade e boa governança. Era casado com Ana Garcia desde 2011, com quem teve dois filhos, Eduardo e Joana; e teve outros dois, Abilio e Rafael, do primeiro casamento, com Paula Mott.