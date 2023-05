Filhas de Glória Maria deixam mansão para morar em apartamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As filhas de Glória Maria, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15, se mudaram da mansão que moravam com a mãe na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Paulo Mesquita, tutor legal das meninas, juntamente com os padrinhos Roberto Marinho, um dos herdeiros da Globo, e Bruno Astuto, decidiram o novo endereço, de acordo com o Metrópoles.

Segundo o portal, o casarão que habitavam em família tem 500 m² e era alugado. Agora, elas vão morar em um apartamento de 80 m², seis vezes menor do que a antiga casa, no Leblon, também na zona Sul da cidade.