Filha de Roberto Farias lança filme com imagens raras de Roberto Carlos

Roberto Farias – Memórias de um Cineasta, documentário dirigido e roteirizado por Marise Farias, filha de Roberto Farias terá premiére no Festival de Gramado, no dia 16 de agosto, na mostra competitiva de Longas-Metragens Documentais. O filme retrata a vida e obra do diretor de sucessos como O Assalto ao Trem Pagador (1962), a trilogia com o cantor Roberto Carlos (1968 a 1971) e Pra Frente Brasil (1982).

“Depois que meu pai morreu, decidi fazer esse filme para manter viva comigo a memória dele e para deixar um registro para o público sobre a trajetória dele na história do cinema brasileiro. Basicamente, queria falar do seu amor pelo cinema. Nessa pesquisa, encontrei no computador dele uma pasta com o título Livro de Memórias e que incorporei no filme os relatos mais intimistas. Para mim, foi um grande aprendizado sobre como ele pensava o mundo, o seu modo de fazer cinema, e como ele atuou politicamente para que o cinema brasileiro conquistasse o público e ganhasse força no mercado quando foi diretor da Embrafilme e presidente do Concine. Achei curioso perceber que aquela ousadia que via nos filmes com Roberto Carlos, Pra Frente Brasil, O Assalto ao trem pagador, Selva Trágica já estava presente desde sua infância, quando ele fugiu de casa aos três anos para ir ao cinema. Queria falar também da coragem dele quando desafiou a ditadura militar com o filme Pra frente Brasil, foi censurado por mostrar a tortura e o desaparecimento das pessoas”, diz a diretora.

