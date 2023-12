Felipe Neto culpa empresa por ficar sem ceia de Natal; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Felipe Neto usou as redes sociais para relatar um imprevisto que passou no Natal. O empresário pediu a ceia pelo aplicativo do Ifood, na noite do dia 25, mas o pedido de 1.232 reais não foi entregue. Segundo a reclamação, após mais de duas horas de espera, os amigos do influenciador foram até o restaurante presencialmente e se depararam com o estabelecimento fechado. Em mensagem enviada a Felipe, a equipe de marketing do restaurante disse que a plataforma abriu a loja sem autorização.

“Oi, Ifood, quero saber se é assim que vocês trabalham? Fiz pedido no Gula-Gula 19h27min. Foi informado que levaria 100 minutos. Ok, é Natal, tudo bem. Passaram 2 horas e 20 minutos e o pedido segue como ‘preparando’. É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam”, questionou Felipe.

A repercussão, porém, não foi positiva para o empresário, com muitos internautas questionando a falta de antecedência nas preparações para a noite. “Qualquer adulto no mínimo funcional sabe que ceia de Natal se encomenda com antecedência, que é a única data do ano que praticamente tudo fecha. Mas o homem-criança Felipe Neto, convida 14 pessoas e o plano era pedir Ifood”, disse um dos comentários.