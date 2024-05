Estrela do documentário ‘Super Size Me’ morre aos 53 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morgan Spurlock, que produziu e estrelou o documentário Super Size Me (2004) morreu aos 53 anos, nesta quinta-feira, 23, em Nova York, devido a complicações de câncer. Na produção, que rendeu uma indicação ao Oscar, Spurlock se submete a um experimento extremo, consumindo apenas refeições do McDonald’s no café da manhã, almoço e jantar durante um mês. Os resultados documentados foram alarmantes: ele ganhou 11 quilos, além de significativos aumentos nos níveis de colesterol e pressão arterial.

Após o sucesso de Super Size Me, que arrecadou cerca de 22 milhões de dólares em todo o mundo, Spurlock continuou se dedicando ao audiovisual por meio de sua produtora Warrior Poets. Ele dirigiu e produziu aproximadamente 70 documentários ou séries, como Where in the World Is Osama Bin Laden, que trata sobre a guerra do Afeganistão.

“Foi um dia triste, quando nos despedimos de meu irmão Morgan. Morgan deu muito através de sua arte, ideias e generosidade. O mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele”, disse seu irmão Craig Spurlock em nota à People.