Famosos comparecem à lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim

Luis Miranda e Carlinhos Brown estavam, entre os presentes na famosa lavagem das escadarias da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, nesta quinta-feira, 11. A Superintendência de Fomento de Turismo da Bahia (SUFOTUR) é a responsável por organizar a festa, que levou as baianas à famosa lavagem, reunindo milhares de turistas e fieis no evento que já é tradicional no calendário da cidade. Há quem diga que, após a lavagem, já é carnaval. Então tá. A seguir alguns registros feitos para a coluna.