Fábio Porchat elogiou Gkay antes de criticá-la, entenda

A recente polêmica envolvendo Fábio Porchat e Gkay, devido a uma piada feita pelo humorista durante o prêmio Melhores do Ano, da Globo, no domingo, 25, fez as redes sociais reviverem outros momentos entre os dois. Um deles é uma participação da influenciadora no programa do GNT, Que História é essa, Porchat?, no começo deste ano. Ela, como uma das convidadas, foi inclusive elogiada na ocasião: “A farofeira mais famosa do Brasil, Gkay”, disse o apresentador durante a abertura.

Gkay contou uma história da primeira vez que esquiou na neve. Como de costume, o programa transcorreu de maneira elogiosa, com muitas risadas e interação. Bem diferente do tom do vídeo publicado por Porchat justificando a piada que virou polêmica. Ele não pediu desculpas, e disse que Gkay vive um mau momento. “Ela falou que o Natal dela foi estragado pela minha piada. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela”, comenta em um trecho. Ele ainda citou as reações negativas ao filme Um Natal Cheio de Graça, da Netflix, em que a influenciadora atua ao lado de Sergio Malheiros, e às notícias que circulam sobre sua postura nos bastidores do set de filmagem.

