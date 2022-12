Fábio Porchat cria crise ao homenagear Jô Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A tradicional premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck, contou com a presença de atores, cantores, jornalistas e humoristas, no domingo, 25. Em tom de confraternização, Fábio Porchat ficou em evidência após fazer uma piada envolvendo a digital influencer Gkay. Durante uma homenagem a todos os artistas que morreram em 2022, um dos nomes foi o de Jô Soares, que faleceu em agosto.

Ao homenagear o apresentador, Fábio Porchat debochou da influenciadora, que não gostou da ‘piada’. “Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay, não é Tatá? Por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”, disse Porchat olhando para a colega Tatá Werneck, que concordou.

Nas redes sociais Gkay rebateu: “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”, disse ela.

