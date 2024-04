Fabio Porchat cria mal-estar por piada na Globo com morto em banco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na participação de Fabio Porchat no programa Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira, 18, o humorista fez uma piada com o caso de Érika de Souza Vieira Nunes, presa em flagrante no Rio de Janeiro após tentar fazer o tio morto assinar um documento para sacar um empréstimo em agência bancária. Porchat fez uma imitação da cena da mulher no banco com uma pessoa da plateia do programa, que se fingiu de morta, e arrancou risadas de Patrícia Poeta. “Quero só dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal”, disse ele, enquanto movimentava os braços e a cabeça da senhora, em referência a estreia da nova temporada de Que História É Essa, Porchat?. Nas redes sociais, a “brincadeira” não foi entendida da mesma forma.

“Que mau gosto o Porchat imitando a mulher que levou o cadáver para assinar o empréstimo no Encontro”, escreveu um usuário do X. “Eu não acredito que o Porchat meteu essa às 9h30 da manhã”, disse outro. A jornalista Flávia Januzzi, que trabalhou 25 anos na TV Globo, também detonou a participação do comediante. “Politicamente incorreto nunca foi sobre o que não se pode falar. Mas sobre quem não pode falar. Falta de empatia não tem ideologia. Tem, sim, mau gosto”, escreveu nas redes sociais.