Ex-globais, apresentadores de peso são demitidos da CNN

Nomes de peso no jornalismo da CNN, Monalisa Perrone, Marcela Rahal e Sidney Rezende foram demitidos na manhã desta quinta-feira, 1º. A emissora também promove um severo corte de profissionais da redação e produção. Marcela era apresentadora do Live CNN desde junho de 2020. Sidney comandava o Visão, além de ser âncora da CNN rádio desde 2020. Entre as reestruturações, a redação do Rio de Janeiro será desativada e a cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília.