Ex de Marcelo Courrege curte final de carnaval com ator

Após expor a traição do ex-marido, o jornalista Marcelo Courrege, com a ex-amiga e madrinha de casamento Carol Barcellos, a também jornalista Renata Heilborn curtiu o Carnaval com amigos, entre eles o ator Leo Bittencourt. Em uma foto publicada pelo próprio artista, os dois aparecem juntos em uma piscina. Na legenda, ele escreveu “#TeamHeilBorn”, dando a entender que estaria do lado de Renata na briga envolvendo o ex-marido e a apresentadora do Globo Esporte. Os dois curtiram o Carnaval de Recife, Pernambuco, e publicaram alguns registros no mesmo grupo.