Ex de Gisele comemora Natal atrasado com os filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os filhos de Tom Brady e Gisele Bündchen já começam a viver a rotina de uma família com pais separados. Após passarem o natal com a mãe, no Brasil, Vivian Lake, de 10 anos, e Benjamin Rein, de 13, voaram de volta para os Estados Unidos para encontrar o pai e o meio irmão John “Jack” Edward, 15, fruto de um relacionamento anterior do jogador de futebol americano com Bridget Moynahan.

Nesta terça-feira, 27, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers compartilhou fotos de sua celebração com as crianças. A primeira postagem foi um desenho mostrando Vivian, Benjamin e Jack como personagens de anime. Seguido por uma foto dos três filhos em um abraço em frente à árvore de Natal. Em uma terceira imagem, o pai compartilhou as meias de Natal penduradas na parede.

Essas foram as primeiras férias de Vivian e Benjamin após a separação de Brady e Gisele em outubro. A supermodelo compartilhou fotos dos filhos participando de atividades como passeios a cavalo, ciclismo, pesca, cantando karaokê e brincando com animais, durante o período em que estiveram no Brasil, Enquanto Tom enfrentou o Arizona Cardinals no domingo, 25, e venceu por 19-16. A retomada da carreira de jogador da NFL foi um dos motivos do divórcio entre o casal, já que Brady havia prometido se aposentar para a ex-esposa.