Ex de Fábio Porchat: ‘Ele viajou com outra pessoa’

A produtora de cinema Nataly Mega, 35, falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o apresentador Fábio Porchat, 39. “Tínhamos planejado contar depois, mas vazou. Acredito que isso tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo de que eu não sabia. Então, não tive escolha. Foi difícil para mim e ainda é (…). Começaram a me tachar de maluca, como se agora fosse sair correndo para ter um filho, e não é assim que funciona, nunca foi. Mas não fiquei me defendendo nas redes. Falar o quê? Ele tem assessoria de imprensa, teve esse espaço para falar sobre o término, eu não. (…) Em almoços de família, adorava brincar com meus afilhados. Nós planejamos ter filho no segundo semestre de 2022, um pouco depois da nossa festa de renovação de votos. E estava tudo certo, fomos para consultas, o congelamento de embrião foi feito. Até que, mais perto da data, o Fábio falou: ‘Não quero'”, explicou ela em entrevista à Marie Claire.

“Foi no final de dezembro que ele saiu de casa, é até difícil de processar. Tínhamos um casamento tranquilo, fui muito feliz, não posso falar nada de ruim, a parceria era muito boa e posso contar nos dedos as nossas brigas”, continuou.