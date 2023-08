Ex-assessor se manifesta sobre buscas na casa de Jair Renan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro, o filho Zero Quatro do ex-presidente, teve um celular e um HD apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa em Balneário Camboriú (SC), de acordo com seu advogado, Admar Gonzaga, como alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra estelionato e outros crimes na manhã desta quinta-feira, 24. Ex-assessor e então amigo pessoal de Renanzinho, Diego Pupe falou à coluna sobre como recebeu a notícia. “Após meu relacionamento com Renan, Maciel demonstrou suas verdadeiras intenções, inclusive chegando ao ponto de me acusar de roubo”, diz Diego, citando Maciel Carvalho, com quem Jair Renan passou a tratar questões profissionais e a ter aulas de tiro, após ser substituído em julho passado. Maciel foi preso nesta manhã na mesma operação.

Qual é a sua opinião sobre a prisão do ex-empresário de Renan? Tive oportunidades de compartilhar algumas ocasiões com Maciel Carvalho, empresário de Jair Renan. Durante esses encontros, muitas vezes me chamou a atenção o ar de mistério que o envolvia. Parecia que ele carregava consigo segredos, constantemente evitando algo e buscando refúgio ao lado de Renan Bolsonaro. Em um evento que participamos juntos, algo me deixou perplexo: Maciel Carvalho se recusou a revelar sua identidade. Isso me causou preocupação, já que meu relacionamento com Renan sempre foi baseado em transparência. As atitudes de Maciel Carvalho eram notavelmente peculiares, o que acentuava minha inquietação. É fundamental observar que essa ação deveria ter ocorrido há algum tempo, visto que a presença de qualquer indivíduo ao lado do filho do (ex) presidente demanda a devida atenção das autoridades.

O que achou da ação de busca e apreensão que a polícia fez na casa de Jair Renan hoje cedo? A avaliação definitiva caberá ao sistema judiciário, que tomará todas as medidas apropriadas. O sistema judiciário do nosso país está destinado a esclarecer a verdade no que diz respeito ao caso de Renan. Quanto a Maciel, mais uma vez sua verdadeira natureza vem à tona. Infelizmente, após meu relacionamento com Renan Bolsonaro, Maciel demonstrou suas verdadeiras intenções, inclusive chegando ao ponto de me acusar de roubo. Esses eventos deixaram em evidência sua verdadeira índole. Mantenho uma grande confiança no funcionamento da Justiça, Maciel precisa prestar esclarecimentos sobre suas ações ilícitas. Se for comprovada sua culpabilidade, ele deverá responder legalmente por suas transgressões.

Você declarou na época que Maciel lhe ofereceu um serviço e que dinheiro “não era problema” ao mostrar o saldo da conta dele. Como foi isso? Qual era o valor? No aplicativo, Maciel exibiu uma quantia consideravelmente superior ao que aparentava possuir, uma quantia significativa em termos de dinheiro. Isso me gerou suspeitas, pois era evidente que ele não possuía meios para dispor daquela quantia. Dava a impressão de que ele necessitava de alguma influência externa para sustentar sua presença ao lado de Renan, usando esse recurso para reforçar sua imagem. Essa questão foi levantada e comunicada a Renan, mas, infelizmente, ele não deu atenção ao alerta, parecendo estar impressionado. À medida que o tempo passava, cada momento subsequente revelava mais sobre a verdadeira natureza de Maciel.

