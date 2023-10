Ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro queria vaga em reality

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 9 out 2023, 19h34 - Publicado em 10 out 2023, 07h01

Não é de hoje que Diego Pupe fala sobre a suposta relação íntima com o filho 04 do ex-presidente. O assunto, que agora voltou às redes sociais, foi um dos alvos da entrevista da coluna com o ex-assessor de Jair Renan. Em julho de 2022, Diego definiu o rapaz como “muito mulherengo”. “Pela pessoa que é, basta dar um ‘oi’ para as pessoas”, disse. Ao ser questionado se houve envolvimento sentimental pelo ex-assessorado, Diego riu e negou. Em seguida, falou que era comum suspeitarem de uma possível relação mais íntima entre eles. “Sempre tinha alguém que eu ouvia falar: ‘Ele namora o filho do Bolsonaro’. No começo me incomodava, ficava ‘ai, meu Deus do céu’, hoje em dia era normal”.

Leia também: Diego Pupe rompe com filho de Bolsonaro: “Achavam que a gente namorava”

Diego vinha dizendo, desde então, ter posse de documentos que seriam uma “bomba” na imagem de Jair Renan e que fariam dele “a pessoa mais famosa do Brasil”. O ex-assessor nunca escondeu o seu objetivo com tanta exposição – para a coluna, mais de uma vez, disse ter planos de entrar no reality show A Fazenda, da TV Record, ou no BBB, da TV Globo. Na edição desse ano de ambos os programas, entretanto, ficou de fora. O vazamento de prints de conversas entre eles chegou tarde demais.

Jair Renan veio a público recentemente negar qualquer envolvimento com homens. Não custa reforçar que pouco importa sua orientação sexual. O que ele precisa responder diz respeito à investigação que o coloca como suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, Jair Renan e Maciel Carvalho, seu assessor após Diego ser dispensado, seriam os donos de empresas que estavam no nome de dois laranjas: Edualdo Alves dos Santos e Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos. Isso sim ainda aguarda desfecho na Justiça.

Continua após a publicidade