Ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro ironiza investigação de empresário

Foi com champanhe, música sertaneja ao fundo e stories de sorrisos fartos e frases de efeito que Diego Pupe exprimiu seu humor ao saber da prisão do empresário Maciel Carvalho, com quem Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente, passou a tratar questões profissionais e a ter altas de tiro. Pupe era quem cuidava dos negócios e contratos do 04 até romperem em julho. Na ocasião, ele falou com exclusividade para a coluna sobre o tortuoso rompimento.

No seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 5, o ex-assessor fez uma sequência de stories em vídeo em que disse: “É aquele ditado: aqui se faz e aqui se paga. Realmente, para bons entendedores, meia palavra basta. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas por eu ter tido envolvimento com a pessoa e tal… por isso eu quero que vocês fiquem bem informados. Não tô desejando mal a ninguém. Alguns meses atrás, quem me acompanha viu a calúnia e difamação que eu passei. Foi muito dolorido para mim, assim como vai ser agora para essas duas pessoas. É o motivo de eu estar vindo aqui com certa ironia e deboche. Não sou santo, mas não aponto dedo para ninguém. Está aí, tudo entregue!”, disse.