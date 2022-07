Diego Pupe rompe com filho de Bolsonaro: “Achavam que a gente namorava”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), é tão assíduo das redes sociais, quanto das festas em Brasília, dos shows de sertanejo, das viagens patrocinadas e de academias. Seu companheiro fiel de todas as horas era, até terça-feira, 5, o assessor de imprensa e promoter Diego Pupe, 20 anos. Eles romperam sem, segundo Diego, um bom motivo. Desde então Renanzinho, como o rapaz é chamado, mudou o foco de suas redes sociais – tem evitado fotos de curtição e preferido posar de terno em legendas de frases motivacionais. Diego não perdoa: “Ele apareceu numa festa casual de terno e broche da presidência. Foi zoado por todo mundo!”. O agora ex-assessor, que se assume gay e revela sofrer ameaças de morte, diz à coluna VEJA Gente que não se incomoda com o fato de associarem-no ao filho do presidente. “Me perguntam: ‘Vocês terminaram?’. Respondo que essa pessoa para mim já era, acabou”, diz, magoado.

Por que você não assessora mais Jair Renan Bolsonaro? A gente brigou, se desentendeu por coisa boba, do dia a dia. Tanto que a gente ainda se falou depois. Foi tão idiota, que desconfio que usou isso como motivo pra romper. A gente discutiu na gravação do DVD do Vitor & Luan, aqui em Brasília. Ele odeia que os amigos conversem com quem ele não gosta. Ele faz a caveira de qualquer inimigo dele pra todo mundo! Renan não é de muitos amigos, tem gente que se aproxima e baba, só porque é filho do presidente. Aí, no dia seguinte, recebi uma mensagem bizarra dele: ‘Prezado Diego, venho informar seu desligamento etc etc…’.

E o que você fez? Nem respondi, de tão absurdo que era. Sei que não foi ele nem a mãe dele (Ana Cirstina) quem escreveu. Sabe quando você cria um vínculo tão forte que conhece até o ponto e vírgula que a pessoa usa? Desconfio que outra pessoa tenha escrito.

Quem seria? Nosso professor de tiro. Eu cuidava das redes sociais do Renan, viajávamos juntos, íamos para eventos, manifestações, tudo… Agora está com uma empresa que compra seguidores para ele, mudou o perfil de publicação. Está cheio de erros de português… Horrível! Quem passou a gerenciar a conta dele é esse professor. A mãe do Renan foi atrás dele para dar aula de dicção ao filho, que fala tudo rápido, embolado. Depois dessas aulas, o professor passou a ajudar Renan nas redes sociais. Não sei, mas provavelmente foi ele quem me tirou de perto do Renan.

O que acha dessa mudança no perfil das redes do seu ex-amigo? Ele quer fazer bonito, mas está ridículo, está podre… Ele foi num aniversário nesta terça, era festa casual. Mas apareceu de terno e broche da presidência. Foi zoado por todo mundo! Foi com broche e todo mundo vestido de balada. Mas vamos ver, se o pai perder, a mordomia acaba.

Ele aceitava suas sugestões de imagem? Eu tinha carta branca de falar o que era melhor para ele, e ele não criticava. Ele fala muito “caralh*”, “porr*” nos stories. Como ia fechar parcerias com empresas? Perdi vários patrocínios bons por causa disso. Eu avisava para não xingar. Ele tirava e fazia outro post, sem xingamentos.

Vocês são vizinhos. Não se esbarraram mais? Encontrei ele na quarta-feira, 13, numa festa, mas não falou comigo. Antes me enviou outra mensagem: “E aí, Pupe, tudo bem? Independente de ter acabado a assessoria, a amizade continua”. Aí a gente se encontra na festa, ele chega depois de mim, a gente fica olho a olho, e não me dá nem um oi, não levanta nem a sobrancelha para me cumprimentar?! Ele não quer amizade, só quer que eu fique leve. Essa amizade que ele quer é estratégia para eu ficar quieto.

Você era contratado dele?

Ele me desligou de uma função da qual nunca recebi um centavo. Como pode me desligar se nem era contratado? Eu ia ajudar a mãe dele na campanha dela, mas até ela me removeu do grupo. Ela já não tem voto nenhum aqui… Era importante o trabalho que eu faria com marketing digital. Eu não recebia salário, trabalhava de graça. Quer dizer, tudo que fechava tinha porcentagem para mim. Acompanhava ele em eventos… Viajamos muito!

E como ele se comportava? Ele é pegador? Ele é muito mulherengo. Pela pessoa que é, basta dar um “oi” para as pessoas. As meninas estão muito fáceis. Mas quantas festas ele é negado aqui em Goiânia! “Ah, eu sou filho do presidente”. Aí respondia: “Você é como qualquer outra pessoa”! Respeito não se tem só por ser filho de presidente. Na festa de 24 anos dele, eu que fechei tudo, ele não gastou um real! E agora deletou as fotos que tinha comigo. Eu tinha duas, fui lá e arquivei também.

Como vocês se conheceram? Numa festa em Brasília há quase dois anos e meio. Era produtor de eventos e ele foi a uma das minhas festas. Logo começamos a trabalhar. Renan era boa pessoa, mas… Não ter chamado, conversado, só com uma mensagem acabar tudo… Isso magoa, né? Eu era contra, por exemplo, ele colocar na bio do Instagram que é estudante de direito. Como… Se não estuda direito? Entrou na faculdade, passou meses estudando online na pandemia e largou. Aí coloca “estudante”, “empresário”. A empresa dele está parada desde que aconteceu aquilo da PF (ele é investigado por suspeita de tráfico de influência).

O que você sabe sobre isso? Não sei de nada. Nem sei se esses negócios de PF vão sobrar pra mim, porque estão chamando um milhão de pessoas ao redor dele para depor. Por ter tido vínculo com ele, pode sobrar para eu ir lá. Nunca vi nada errado. Só que Renan está muito nervoso com isso, com certeza.

Por quê? Porque ontem postei um story dizendo que estava na PF. Renan visualizou. Esse professor de tiro me mandou mensagem na sequência: “O que tá fazendo aí?”. Falei que fui resolver um problema. E ele: “Você com problema na PF? Que problema?”. Certeza de que era o Renan colocando pressão. Mas eu fui lá pegar meu passaporte!

Você sofreu algum tipo de perseguição? Depois que passei a ser assessor dele, comecei a sofrer ameaças. Sou um gay que apoia Bolsonaro! Perdi mais de 30 mil seguidores quando passei a postar foto em manifestações. Não sei se eram bolsonaristas ou petistas, mas recebi coisas como: “Não tem condição de ser gay e apoiar Bolsonaro”, “Se a gente se esbarrar na rua, vou te matar”. Matar é uma palavra que sempre aparece…

Levou o assunto ao Renan? Eu falava para ele, mas ele não falava nada. Ele via as mensagens que eu repostava… Ameaças sempre foram virtuais, nunca na rua. Eu só andava com segurança, porque estava com ele. Agora não sei como vai ser.

Já sofreu homofobia de pessoas próximas a ele? Nunca teve piadinha. Renan não tem problema quanto a isso. Ele até tem uma empregada trans em casa, é amiga dele.

Você se envolveu sentimentalmente com ele? Não (risos).

Por que está rindo? Sempre me fazem essa pergunta… Me afastei de amizades depois que assumi com ele… o trabalho. Muita gente, quando abro caixa de perguntas no story, manda: “E aí, já comeu o Renan hoje? Já deu pra ele?”. Super agressivo né. Quando fomos a Gramado há dois meses, postamos uma foto top sentados um do lado do outro (a foto acima). Vieram comentários: “Como está seu namorado?”, “Casados?”. Sempre tinha alguém que eu ouvia falar: “Ele namora o filho do Bolsonaro”. No começo me incomodava, ficava “ai, meu Deus do céu”, hoje em dia era normal.

Isso incomodava o Renan? Nem lembro se passei isso pra ele. Agora que não estão mais me vendo com ele, me perguntam: “Vocês terminaram?”. Respondo que essa pessoa para mim já era, acabou, vamos falar de coisas boas. Passou, bola pra frente!

Quem pagava essas viagens? Era patrocinado: aéreo, hotel, restaurantes. Algumas coisas eu pagava. Fui um bom assessor, trouxe patrocínios e contratos bacanas.

Que sentimento tem hoje por ele? Estou com muita raiva dele, mas não vejo defeito nele não. Ele é parceiro. Quer dizer, entre aspas né, depois de tudo isso, não é mais. Era vínculo muito grande, grande mesmo. Imagina a quantidade de história que vivemos. Eu ainda posso me tornar a pessoa mais famosa do Brasil pelos assuntos que eu tenho. Um dia quem sabe, eu falo.

Você ainda apoia Bolsonaro? Já não sei mais sobre meu voto, está bem aberto. Coloca aí que estou pesquisado nomes de deputados e presidente. Me decepcionei… Nossa, essa frase vai dar barulho. “Você vota ou não em Bolsonaro? Não sei mais”. Ah, senhor (risos)!