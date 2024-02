Eufórica, Susana Vieira comemora na Avenida renovação com a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre eufórica e efusiva nas suas falas, Susana Vieira não poupou sua boa verborragia para comemorar a renovação de contrato com a TV Globo. Ao ser entrevistada pela atriz Dandara Mariana, uma das que faz a transmissão da TV Globo no Desfile das Campeãs desse sábado, 17, Susana comentou sobre o fato de não ter ido para a Sapucaí nos desfiles oficiais, mas conseguiu aproveitar o restinho de carnaval. “Eu estou bonita? Eu estou na Globo. Renovei o contrato com a Globo, tenho que falar isso. Porque está todo mundo meio assim né… mas eu estou lá, graças a Deus. Ano que vem você vai me entrevistar toda vestida de carnaval. Pela Grande Rio, é óbvio”, disse Susana.