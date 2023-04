Estrela de ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe defende crianças trans

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estrela da saga Harry Potter, Daniel Radcliffe se tornou um defensor dos direitos trans. Em entrevista a uma série de vídeos feita pela organização The Trevor Project, chamada Sharing Space, o ator estimulou as pessoas a ouvirem jovens transgêneros. No primeiro episódio, Radcliffe conversou com um grupo de jovens trans. “Ouvimos tantas pessoas falarem sobre jovens trans e ouvimos falar deles com tanta frequência nas notícias, mas muito raramente ouvimos esses jovens diretamente. Foi um privilégio absoluto conhecer e ouvir esse incrível grupo de jovens. No final das contas, se você vai falar sobre crianças trans, pode ser útil ouvir as crianças trans”, disse.

O ator já havia dado apoio à causa em 2020, em resposta a comentários da autora JK Rowling contra os direitos trans. “Mulheres trans são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais conhecimento sobre esse assunto do que Jo [Rowling] ou [eu]”, declarou ele à época.