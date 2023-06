Estrela da CNN pede demissão e fecha com concorrente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Principal apresentadora da CNN Brasil, a jornalista Daniela Lima pediu demissão do canal de notícias nesta quinta-feira, 22. O motivo da despedida foi a contratação por um canal concorrente – a GloboNews. Na emissora do Grupo Globo, ela já tem lugar anunciado, apresentará o Conexão GloboNews, com Leilane Neubarth e Camila Bonfim, que passará a ser exibido das 9h30 às 13h. Bete Pacheco, que ocupava o posto, será deslocada para o Especial de Domingo com Erick Bang.

Daniela estava na CNN Brasil desde dezembro de 2019, antes mesmo da inauguração do canal, em março de 2020. Para aceitar o convite, ela deixou a apresentação do Roda Viva, da TV Cultura, que havia assumido há apenas quatro meses. Nas redes sociais a profissional comemorou: “viva o novo”.

