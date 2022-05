Estilistas analisam figurino de Janja: “Cordel em formato de vestido”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marília Carneiro, figurinista de novelas da TV Globo há quase 50 anos (“Dancin’ Days”, “Vale Tudo”, “Rainha da Sucata”, “O clone”, “Explode coração”, entre outros): “Achei o vestido lindinho, não sei como foi a cerimônia… Portanto, a adequação que posso fazer é se fica bem nela ou não. Acho que ela tem uma boa silhueta e o vestido realça isso. Tem uma simplicidade que também me agrada. Espero que a cerimônia tenha combinado com essa despretensão”.

Helena Bricio, figurinista da TV Globo há quase 40 anos (“Brilhante, “Viva o Gordo”, “Caso Verdade”, entre outros): “Achei linda, romântica. Gostei muito do vestido. Dá um brilho a ela… O que me deu impressão é de expansão e felicidade. Imagina se fosse um vestido estruturado? Esse é livre, leve.”

Carla Garan, stylist de famosas como Dandara Mariana, Claudia Ohana, Alinne Moraes, entre outras: “Gosto dessa simplicidade, não é uma roupa pomposa. Tem uma pegada bem romântica. É um vestido simples, honesto. Helô misturou texturas que não se comprometem, gostei do caminho que ela encontrou, porque tem simplicidade e romantismo. Não é um vestido que (a noiva) queira usar para aparecer demais, ainda mais num momento difícil como esse que o país passa, tendo um presidente tão exibido.”

Vittor Carpe, stylist da Erika Januza: “É um figurino lindo! Tem a história no Lula nos bordados, aqueles cactos, o volume da saia, o decote quadrado… É um figurino que conta uma história. Mais do que um vestido de noiva, é um cordel em formato de vestido. E ela está casando com uma pessoa em campanha. É um vestido que parece um Auto do Ariano Suassuna, conta parte da história dele (do Lula)”.

Anderson Vescah, stylist de grifes como Cantão, Redley, Karamello, Totem, Blue Man e Adidas. Já vestiu Juliana Alves, Suzana Pires, Débora Nascimento, Cauã Reymond, Julia Rabello e Giovanna Antonelli: “Janja foi certeira na escolha, vestido no melhor estilo Julieta de Shakespeare dos trópicos, com bordados manuais feito por rendeiras do sertão nordestino, que remetem à riqueza da nossa cultura e artesanato. O shape que realça o colo e as mangas bufantes dramáticas conferem um ar romântico e super elegante. Ficou perfeito com a beauty despretensiosa, com foco no skincare que está super em alta. Chique e atual”.