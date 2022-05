Fugindo do frio: o look dos convidados do casamento de Lula e Janja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esta noite a previsão de temperatura em São Paulo pode chegar a 8 graus. É pensando nisso que os convidados do casamento do ex-presidente Lula (PT) com a sociólogas Janja escolheram seus looks. Daniela Mercury e a mulher, Malu Verçosa, optaram por looks em tom preto e com casacos para se proteger das baixas temperaturas de São Paulo. “Tô aqui me arrumando e maquiando… O amor é lindo, não é?”, disse a cantora enquanto dividia os bastidores de sua preparação no hotel.

Omar Peres, dono de um bar de esquerda em Copacabana, no Rio, optou por um terno cinza. Já a ex-modelo Ana Cláudia Michels escolheu uma blusa com renda lilás e uma saia preta com fenda lateral. Ela estava acompanhada do marido, Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista e pré-candidato a deputado federal pelo PSB.

Indo ali casar os amigos. Viva o amor! ❤️ #LulaEJanja pic.twitter.com/gu7GlIWXbh — Jaques Wagner (@jaqueswagner) May 18, 2022

