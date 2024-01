Estilista lança coleção em parceria com Rosa Magalhães

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estilista Alessa, que já foi jurada da Sapucaí no quesito fantasia, lançou uma nova coleção, nesta quinta-feira, 25, em homenagem a carnavalesca Rosa Magalhães, que, pela primeira vez em 40 anos, não vai estar na avenida durante o carnaval. “Alessa na Folia é uma inspiração e um sonho, sempre desejei fazer uma coleção sobre o carnaval, como o vestido mulata, que é uma peça única. Ninguém melhor para estrear esta passarela do samba, que Rosa Magalhães. Nós duas já nos conhecemos há muitos carnavais, e temos admiração pelas nossas artes, e amigos em comum como o apoteótico Milton Cunha. São desenhos inéditos criados sobre conceitos escolhidos num encontro maravilhoso na casa da Rosa. Sempre amei o carnaval e sua potência de vestir com ideias e cores. Há anos, quando descobri que a Rosa Magalhães é minha cliente e tem muitas peças de acervo de tantas coleções, me encantei ainda mais por ela! Rosa Magalhães está acima de quesitos como gênero ou tendência. Ela simplesmente é – e sempre será – ícone”, diz Alessa à coluna. Todo ano ela cria estampas para o apresentador Milton Cunha e cantoras como Teresa Cristina e Alcione. As peças únicas serão lançadas na loja Alessa de Ipanema na semana que antecede o carnaval no Rio de Janeiro.