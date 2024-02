Erika Januza e o desejo de permanecer na realeza da Viradouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Erika Januza, antes de entrar na Sapucaí como grande campeã do carnaval carioca, neste sábado, 17, falou da vontade de continuar no título de rainha de bateria da escola. A Viradouro mostrou a força da mulher negra, através do culto à cobra sagrada e sabedoria africana com o enredo Arroboboi, Dangbé, do carnavalesco Tarcísio Zanon.

“Muito feliz. Agora é colocar a emoção para fora. Primeira vez desfilando como campeã, continuo nervosa, mas agora com outra atmosfera. A vontade de ser rainha continua sem dúvidas. Eu sou apaixonada por essa escola, pela bateria. A Viradouro não é uma escola que é de imediato, leva um tempo para pensar e planejar. E eu espero que eu siga. Agora é hora de comemorar”.

