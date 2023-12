Eric Clapton reacende lembrança negacionista, ao confirmar volta ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Comemorando 60 anos de carreira, Eric Clapton está de volta aos palcos em sua nova turnê mundial que começa em 9 de maio em Newcastle, na Inglaterra – com passagem confirmada pelo Brasil: em Curitiba, no dia 24 de setembro, Ligga Arena; no Rio de Janeiro, dia 26 de setembro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque. As apresentações também contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr. Estas serão as primeiras apresentações de Eric no país em mais de uma década: a última passagem aconteceu em 2011, Anteriormente, já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.

Com problemas neurológicos e de audição, ele vem resistindo à aposentadoria. Dizem que pode ser sua última grande turnê. Polêmico, ele afirmou durante a pandemia de Covid que as pessoas que tomaram a vacina “são vítimas de uma ‘hipnose em massa‘” – o que gerou revolta no combate a fake news e negacionismos. Tudo rechaçado pelos órgãos sanitários. O assunto, claro, foi reativado pelos seguidores nas redes sociais.