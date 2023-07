Entenda a briga na Justiça entre Zé Celso e Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante mais de 40 anos, o ator, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, que morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos, enfrentou uma briga na Justiça contra o apresentador e empresário Silvio Santos, 92. O motivo é a área onde está localizado o Teatro Oficina, em São Paulo, grupo fundado por Zé Celso em 1958.

A disputa entre os dois começou em 1980. Na época, Silvio Santos comprou um terreno que está em volta do teatro, no bairro do Bixiga, na região central da cidade. O dono do SBT pretendia construir um edifício para o Grupo Silvio Santos no local, mas Zé Celso, alegando que o empreendimento prejudicaria o teatro, levou o caso para a Justiça. Uma característica do Teatro Oficina é uma grande janela, que possibilita ao telespectador enxergar a paisagem.

Em agosto de 2017, Silvio Santos e Zé Celso tiveram uma reunião com o então prefeito de São Paulo João Dória e o vereador Eduardo Suplicy para tentar uma solução ao caso, mas nada foi decidido. O último capítulo da briga ocorreu no dia 6 junho deste ano, data que o dramaturgo se casou com Marcelo Drummond.

O casal foi presenteado pelas atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres com um ipê. A ideia do diretor era plantar a árvore no terreno disputado, o qual o dramaturgo cogitou que poderia ser usado para um parque. Dias depois, ele foi surpreendido com uma liminar judicial, da empresa Residencial Bela Vista, do qual o Grupo Silvio Santos é proprietário, que o proíbe qualquer tipo de ação no terreno, sob uma multa de 200 mil reais no caso do descumprimento.

