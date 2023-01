Empresários entregam ‘mapa do tesouro’ para o governo do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, e mais de 50 empresários, apresentaram as prioridades para o Rio virar a referência nacional em economia do mar. O mapa de tesouro está nos mais de 100 bilhões de dólares em investimentos de exploração e produção de óleo e gás e produção de energia eólica offshore mapeados pela Firjan e podem tornar bilionária a costa fluminense. A reunião aconteceu na terça-feira, 24, com o secretário estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, na Casa Firjan.

Há pelo menos 45 projetos em petróleo, gás natural e novas energias a longo prazo. São cerca 60 bilhões de dólares programados em projetos de exploração e produção até 2025 e 40 bilhões de dólares em projetos de eólicas offshore, em águas fluminenses. “Mapeamos iniciativas que ampliam ainda mais o protagonismo de nosso Estado no mercado de energia e na economia do mar, que geram aumento do potencial de investimentos”, diz Eduardo Eugenio.