Empresário português explica motivação para livro sobre Brasil

Miguel Setas, empresário português, lançou recentemente o livro Gigante pela Própria Natureza – Liderança além do ESG na maior potência ecológica do mundo. Na obra, ele defende que o Brasil pode liderar as agendas climática e de sustentabilidade mundiais ao reconhecer seus recursos naturais e sua rica biodiversidade como ativos estratégicos e vantagens competitivas. Sobre esse tema, ele participou da palestra A Emergência Climática e o Brasil como maior potência ecológica mundial, na tarde desta sexta-feira, 24, na Casa da Cultura durante a Flip, em Paraty.

“Quando eu regressei a Portugal, depois de 13 anos no Brasil, percebi que esse tempo foi transformador. A cultura brasileira, a abertura do Brasil a essa escala, essa dimensão, me abriu a cabeça. O livro é uma maneira de contribuir para o país. Eu pensei: vou escrever o que vivi aqui, como me ajudou a me tonar um homem, tornar uma pessoa melhor, contribuir com a empresa que eu gostava”, disse ele, presidente do Grupo CCR.

