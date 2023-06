Empresa dos pais de Kate Middleton quebra com dívida milionária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os pais de Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, faliram deixando dívidas de 2,6 milhões de libras (cerca de 17 milhões de reais), segundo relatório divulgado na imprensa inglesa. As faturas não pagas da Party Pieces, empresa de suprimentos para festas por correspondência fundada em 1987, incluem mais de 612.000 libras em impostos. Carole lançou o negócio depois de procurar ideias para o aniversário de cinco anos de sua filha, hoje princesa de Gales. Kate chegou a trabalhar com os pais no negócio, como designer de sites e fotógrafa antes de seu casamento em 2011. A empresa que não se recuperou dos efeitos no negócio da Covid-19, foi ameaçada por fornecedores com ação judicial por inadimplência, e em maio, decretou falência.