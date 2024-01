Emanuelle Araújo: ‘Sempre tive aura feminista’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para dar reinício ao programa da coluna VEJA GENTE no Youtube em 2024, convidamos a atriz e cantora Emanuelle Araújo, 47 anos, para um bate-papo sobre seus muitos trabalhos pelos próximos meses, quando terá estreia de três filmes nos cinemas: O Barulho da Noite, O Meu Sangue Ferve Por Você e Traição Entre Amigas. Além disso, ela retoma agenda de shows com Orquestra Imperial e Banda Moinho. “Sempre tive uma aura feminista. Tive mulheres muito fortes na minha família, mesmo sendo de gerações diferentes, como minha avó e bisavó, sempre me passaram exemplos. Hoje estou lendo e estudando, querendo entender isso de uma forma mais profunda, até para saber me comunicar de maneira pertinente e ajudar a elucidar a pauta”, diz.

Em O Barulho da Noite, de Eva Pereira, interpreta Sônia, uma mulher castigada pelo sertão. Aborda temas delicados, como violência doméstica e abuso sexual infantil. Em O Meu Sangue Ferve Por Você, de Paulo Machline, sobre Sidney Magal e seu encontro com Magali West, sua primeira mulher (interpreta a mãe de Magali); e ainda aguarda o lançamento de Traição Entre Amigas, adaptação do livro de Thalita Rebouças dirigida por Bruno Barreto. “A todo instante (sofro machismo). Em trabalho, em vida social, muitas vezes… Tive filha muito cedo, aos 16 anos, criei ela sozinha, mesmo com o apoio do pai. E o tempo inteiro tive que ter uma espadinha na mão. Escolho o lado da doçura, mas não dá para ser assim o tempo todo, estando numa sociedade extremamente machista”, diz Emanuelle, mãe de Bruna Bulhões.

Na música, ela vem fazendo shows com a Orquestra Imperial, com repertório que homenageia Rita Lee e retomou a Banda Moinho, ao lado de Toni Costa e da percussionista Lan Lan. Aliás, no vídeo acima, Emanuelle canta trecho de um dos hits de Rita. Confira também os programas anteriores da coluna.