Em vídeo, Luciana Gimenez fala de seu estado de saúde; assista

A apresentadora Luciana Gimenez sofreu um acidente na tarde de sábado, 7, enquanto esquiava com os filhos em Aspen, nos Estados Unidos. Em nota, a assessoria de imprensa divulgou que ela deve receber alta nesta quarta-feira, 11, quando também receberá a data da liberação para que ela possa viajar. Luciana iniciou o tratamento na fisioterapia na terça-feira, 10, e inclusive fez uma caminha pelo hospital com a ajuda das enfermeiras. Além disso, recebeu a visita do filho mais novo, Lorenzo, junto com o pai, o empresário Marcelo de Carvalho.

Em vídeo, enviado para a coluna, Luciana aparece na cama do hospital e tranquiliza os fãs sobre o estado de saúde. “Oi gente, estou passando para agradecer todo mundo que está me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui (…) foi um acidente um pouco feio, mas a minha unica preocupação na hora era com meus filhos, que estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena. Mas eu fui muito bem assistida, estou sendo bem cuidada (…) Eu não consegui falar antes porque estou sobre efeito de medicamentos”.