Em melancólico show, Elton John expõe motivo para encerrar carreira

Elton John se apresentou no último dia do festival Glastonbury, no dia 25, no Reino Unido. Com transmissão ao vivo, ele protagonizou discursos emotivos no palco. “Estou muito feliz por estar aqui. É uma noite muito especial e emocionante para mim, pois pode ser o meu último show na Inglaterra, na Grã-Bretanha”, agradeceu a plateia, que contava com nomes como Lewis Hamilton, a atriz Anya Taylor-Joy, e o produtor e diretor David Furnish, marido de Elton.

Antes do show começar, Elton deixou alguns fãs preocupados, pois em sua chegada ele parecia estar mancando. A saúde do cantor, de 76 anos, já levantou especulações. No ano passado, ele foi visto chegando ao aeroporto de Leipzig em uma cadeira de rodas, dias antes da apresentação virtual para o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Na época, ele declarou que estava bem, somente cansado.

