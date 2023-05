Em meio a discussões sobre IA, exposição celebra 50 anos do celular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A partir de 23 de maio, o público poderá ter uma experiência imersiva na história do telefone celular no Museu do Amanhã, no Rio. Idealizada por Miguel Colker, filho de Deborah Colker, a mostra conta com depoimentos de Leandro Karnal, Fernando Gabeira e do catador Sebastião Santos, protagonista do documentário Lixo Extraordinário.

“A minha posição diante da tecnologia quase sempre é irrelevante diante ao fato de que ela avança. Quem não domina a tecnologia é dominado por ela, e quem a não domina em certos graus também é dominado por ela. O celular não é inimigo do desenvolvimento, nem da inclusão da escola numa revolução tecnológica”, explica Karnal.

Colker, que é diretor da Araucária Agência Cultural, teve a ideia da exposição enquanto trabalhava em outra mostra, sobre inteligência artificial. “Comecei a reparar o quanto o smartphone é protagonista de todo esse processo acelerado de transformação digital que a gente vive nas últimas décadas”, disse a VEJA.