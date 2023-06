Elon Musk e Mark Zuckerberg se desafiam em luta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O CEO da Tesla e dono do Twitter, Elon Musk, desafiou Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, para uma luta. O convite foi feito no comentário de uma notícia sobre um novo projeto de Zuckerberg. O novo aplicativo da Meta, empresa de Zuckerberg que engloba o WhatsApp e o Instagram, pretende competir com o Twitter, empresa de Musk. “Pronto para um confronto na jaula se ele estiver. Tenho certeza que a Terra mal pode esperar para ser exclusivamente controlada pelo Zuckerberg, sem outra opção”, publicou Musk.

Após o convite, Zuckerberg publicou nos stories do Instagram o comentário de Musk com a legenda: “me mande a localização”. E ele mandou. Mais tarde, Musk postou no Twitter uma sugestão de ringue, o “octógono de Vegas”, em referência aos octógonos onde as lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC) ocorrem em Las Vegas, Estados Unidos.

Praticante de Jiu-Jitsu, Zuckerberg ganhou duas medalhas em sua primeira competição na modalidade, uma de ouro e outra prata, em maio deste ano. Já a forma física de Musk foi comentada como piada por ele mesmo. “Quase nunca faço exercícios físicos, exceto para pegar meus filhos e jogá-los no ar”, escreveu.