Eduardo Paes se veste de caju após encontro com Lula

No dia do desfile da Portela, escola do coração de Eduardo Paes, o prefeito do Rio apareceu na avenida com uma blusa em referência ao enredo da Mocidade. A agremiação de Padre Miguel é a primeira a cruzar a avenida, com o enredo “Pede Caju que dou… Pé de Caju que dá”. Paes apresentou pessoalmente ao presidente Lula (PT) o samba, que faz uma breve homenagem ao petista – “nessa terra onde tamanho é documento, vou erguer um monumento para seu Luís Inácio”. Depois da Mocidade, entra em cena a azul e branca de Madureira.

