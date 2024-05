Eduardo Paes brinca com São Paulo diante do secretário de turismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na presença de Rodolfo Marinho, secretário de turismo da cidade de São Paulo, o prefeito carioca Eduardo Paes brincou com o fato de que sua cidade seria mais “bonita”. A piada aconteceu durante a cerimônia de premiação do Guia Michelin, que divulgou os principais estabelecimentos gastronômicos em sua edição brasileira, nesta segunda-feira, 20, no Copacabana Palace.

Logo após exibição no telão de imagens de cartões-postais das duas cidades, Paes discursou bem-humorado: “O secretário veio representando o prefeito Ricardo Nunes, que não pode estar presente, mas ele está tendo a honra de fazer turismo e ver de perto todos os encantos desta cidade. Eu vim disciplinado para não falar mal de São Paulo, juro que vim com esse pensamento… Mas a gente acabou de ver este vídeo, e percebe que as duas cidades têm belezas quase iguais (risos). Mas enfim… Rio e São Paulo representam o país em diferentes facetas”.

Com duas estrelas, São Paulo e Rio se equilibram com, cada um, três restaurantes. Com uma estrela, São Paulo tem grande vantagem, com 12 estabelecimentos, enquanto que o Rio tem outros três.