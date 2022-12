Edney Silvestre se emociona ao falar de demissão da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Edney Silvestre, 72 anos, publicou um vídeo nas redes sociais se despedindo da TV Globo, nesta segunda-feira, 19. O jornalista, emocionado, agradeceu o carinho dos telespectadores por 26 anos de trabalho, após ser demitido da emissora. Enquanto fez o discurso de “adeus”, avisou que seus planos agora são dar palestras, apresentações e continuar escrevendo livros. “A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestindo assim, de paletó, gravata, bem formal. Possivelmente eu estava usando um sobretudo também, pois era uma noite fria de inverno, em dezembro, num espaço aberto, com um vento de cortar as orelhas… Foi assim a minha estreia”, disse.

Edney relembrou qual foi sua matéria de estreia na TV. “Na época, eu falei sobre a força de atores e autores negros no teatro americano após décadas de racismo e preconceito. Isso foi há 26 anos e tudo passa. Hoje eu venho aqui para me despedir. Hoje eu estou aqui, depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova Iorque, depois de uma série de reportagens no Iraque, depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu”.

O jornalista continuou com outras coberturas marcantes das quais participou, principalmente no período de correspondente internacional. “Também teve a cobertura do Oscar, assim como entrevistas conformáveis com ganhadores e ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura e mostrar o melhor de nós, brasileiros e brasileiras, eu estou partindo. Na telinha da Globo você não vai me ver mais, a não ser que seja em reprises, é claro. A razão de eu estar aqui hoje, é para agradecer pelos 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, isso é um tchau com a minha gratidão. Então, um até breve ou um até já”.

Continua após a publicidade