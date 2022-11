Edir Macedo pede que fiéis perdoem Lula para contrariar o ‘diabo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), bispo Edir Macedo usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 3 para pedir que os brasileiros perdoem o presidente eleito Lula (PT). Macedo, que já foi próximo ao petista enquanto ele esteve no governo, estava ao lado de Bolsonaro (PL) nos últimos anos, chegou até a fazer campanha para ele. O novo governo nem começou e já há uma debandada geral para o lado de Lula. No vídeo, Macedo deixa claro que orou pela vitória de Bolsonaro, mas no fim “Deus fez a vontade dele”. “A escolha foi da maioria que votou. Então, não podemos ficar com mágoa porque é isso que o diabo quer. Bola para frente, vamos olhar para a frente. O diabo quer que o Brasil fique com ódio do Lula, mas ele ganhou e acabou. Ele, supostamente, ganhou segundo a vontade de Deus. Vamos tocar nosso barco, o sentimento de mágoa só faz destruir. Como você pode perdoar? Ora pela pessoa que magoou você”.