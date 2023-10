Documentarista foge de ataque em Israel ao vivo na GloboNews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O documentarista e fotógrafo Gabriel Chaim, especialista em cobertura de conflitos, precisou se abrigar para se proteger de míssil durante entrada ao vivo na GloboNews na manhã desta terça-feira, 17. Ele foi interrompido, enquanto participava em vídeo do Conexão GloboNews, por gritos de “Run!”. Do estúdio, as apresentadoras Leilane Neubarth e Daniela Lima acompanharam a movimentação. “Estão mandando ele correr, gente. Chaim, vai lá!”, disse Leilane. Gabriel conseguiu se abrigar e registrou a ação do Domo de Ferro, sistema de defesa israelense antimísseis. “Eles soltaram alguma coisa aqui, talvez um míssil ou um morteiro aqui em Gaza, mas estou bem”, informou o documentarista.

