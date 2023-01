Documentário expõe as brigas entre Britney Spears e o pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um novo documentário sobre a tutela da fortuna de Britney Spears estreia na HBO Max na próxima terça, 10. Jamie vs Britney detalha a batalha da princesa do pop contra a curatela do seu patrimônio – encerrada oficialmente em 2021, 13 anos após sua determinação.

Na série, dividida em duas partes, a briga judicial é contada pelas perspectivas dos dois envolvidos: a cantora e seu pai. Há depoimentos de executivos do mercado musical e profissionais que trabalharam com a cantora. Também falam integrantes do movimento “Free Britney”, criado por fãs para pressionar a Justiça e aceitar o o fim da curatela de Jaime Spears.

A tutela judicial em questão foi estabelecida em 2008, após internação de Britney em clínica de reabilitação devido aos problemas psicológicos enfrentados pela cantora. Desde então era ele quem dava a palavra final em várias decisões da vida da artista como, por exemplo, se ela faria turnês ou se poderia se casar.